Финансы

REGNUMREGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

На рынке ипотечного кредитования началась стагнация

REGNUMвчера в 21:49

В России вырос срок ипотеки

URA.Ru27 сентября в 22:25

Спрос на ипотеку ощутимо просел в России

News.ruвчера в 20:23

Исследование: Россияне за восемь месяцев взяли на 13,5% меньше ипотечных кредитов

ПРАЙМвчера в 20:15

Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян

РБК27 сентября в 22:32

Россияне стали брать меньше ипотечных кредитов

Телеканал 360°вчера в 21:01

Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян

Известия27 сентября в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:07, Вашингтон
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика

В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру

Парламентская газета 05:17
Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Космос

В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду

В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 27 сентября в 13:16
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Футбол

Виктор Гончаренко: «Чалов и Влашич останутся пенальтистами в ЦСКА»

ЦСКА разгромил "Урал" со счетом 3:0. Федор Чалов не сумел реализовать пенальти во втором тайме.
Bobsoccer 06:42
Политика

На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма

«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
РБК 04:37
Политика

В Австрии проходит голосование на досрочных парламентских выборах

Кабинет министров был распущен после коррупционного скандала с участием вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца Христина-Штрахе.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия

В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека

В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Хоккей

«Эдмонтон» не предложил контракт Бурдасову

Sports.ru вчера в 12:50
Волейбол

Российские волейболистки завоевали бронзу Кубка мира

Женская сборная России уступила команде Бразилии в заключительном матче Кубка мира-2019, который проходит в Японии.
Матч ТВ 03:16
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова призналась, что мать заставила ее сделать аборт

В личном общении с ясновидящей танцовщица решилась на откровенное заявление, признавшись, что сделала аборт под влиянием матери.
Дни24 02:58
Политика

В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих

Полиция Гонконга в субботу применила водометы, слезоточивый и перечный газ для разгона десятков тысяч демонстрантов, собравшихся в день пятой годовщины "Движения зонтиков", сообщила газета South China Morning Post.
Интерфакс вчера в 10:22
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Deita.ru 01:10
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Космос

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Интерфакс 05:07
Происшествия

Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика

Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента

Британский премьер Борис Джонсон принес свои извинения королеве Елизавете II за то, что подвел ее, остановив работу парламента.
Газета.Ru 05:57
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Политика

Педерсен заявил о консенсусе по конституционному комитету Сирии

Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен сообщил, что созданный конституционный комитет по Сирии поддержан всеми членами СБ ООН, астанинской тройкой и малой группой по Сирии.
iReactor 06:58
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Происшествия

В ЛНР пятеро детей получили ранения из-за взрыва гранаты

Радио Sputnik вчера в 13:17
Наука

Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках

Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru 27 сентября в 04:38
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Здоровье

Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Происшествия

Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни

Газета.Ru 01:35
Кино

Константин Богомолов показал кадры со съемок сериала о маньяке

Актуальные Новости вчера в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное