Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:07, Вашингтон
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Космос
В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду
В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 27 сентября в 13:16
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Футбол
Виктор Гончаренко: «Чалов и Влашич останутся пенальтистами в ЦСКА»
ЦСКА разгромил "Урал" со счетом 3:0. Федор Чалов не сумел реализовать пенальти во втором тайме.
Bobsoccer 06:42
Политика
На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма
«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
РБК 04:37
Политика
В Австрии проходит голосование на досрочных парламентских выборах
Кабинет министров был распущен после коррупционного скандала с участием вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца Христина-Штрахе.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия
В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека
В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Хоккей
«Эдмонтон» не предложил контракт Бурдасову
Sports.ru вчера в 12:50
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу Кубка мира
Женская сборная России уступила команде Бразилии в заключительном матче Кубка мира-2019, который проходит в Японии.
Матч ТВ 03:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призналась, что мать заставила ее сделать аборт
В личном общении с ясновидящей танцовщица решилась на откровенное заявление, признавшись, что сделала аборт под влиянием матери.
Дни24 02:58
Политика
В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих
Полиция Гонконга в субботу применила водометы, слезоточивый и перечный газ для разгона десятков тысяч демонстрантов, собравшихся в день пятой годовщины "Движения зонтиков", сообщила газета South China Morning Post.
Интерфакс вчера в 10:22
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика
Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента
Британский премьер Борис Джонсон принес свои извинения королеве Елизавете II за то, что подвел ее, остановив работу парламента.
Газета.Ru 05:57
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Политика
Педерсен заявил о консенсусе по конституционному комитету Сирии
Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен сообщил, что созданный конституционный комитет по Сирии поддержан всеми членами СБ ООН, астанинской тройкой и малой группой по Сирии.
iReactor 06:58
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Происшествия
В ЛНР пятеро детей получили ранения из-за взрыва гранаты
Радио Sputnik вчера в 13:17
Наука
Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках
Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru 27 сентября в 04:38
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Кино
Константин Богомолов показал кадры со съемок сериала о маньяке
Актуальные Новости вчера в 15:29