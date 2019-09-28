Финансы

REGNUMREGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эксперты подсчитали средний срок ипотеки в России

Телеканал 360°вчера в 21:34

Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян

РБКвчера в 22:32

В России вырос срок ипотеки

URA.Ruвчера в 22:25

Назван средний срок ипотечного кредита в России

ТК Звездавчера в 22:08

Эксперты: россияне берут ипотеку в среднем на 17 лет

RT на русском00:41

Эксперты рассказали, какой средний срок ипотечного кредита россиян

Газета.Ruвчера в 21:31

Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян

Известиявчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия

Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Экономика

В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай

Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах.
Российская газета вчера в 14:33
Единоборства

Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Автоспорт

Корреа переведен в больницу в Лондоне для проведения операции на ноге

Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, выступающий за команду Sauber Junior Team, будет переведен в лондонскую больницу для проведения ортопедической операции.
Газета.Ru 03:37
Происшествия

Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, которые запечатлели драку со стрельбой у клуба на востоке Москвы.
РИА Новости 05:23
Театры

В «Ленкоме» назвали причину смерти Марка Захарова

РБК 05:52
Футбол

Крал: «Верю, что «Спартак» и РПЛ сделают меня сильнее!»

Бомбардир.ру 05:31
Автоспорт

Шарль Леклер стал лучшим в первой тренировке Гран-при России

Шарль Леклер показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран-при России.
За рулем Кубань вчера в 06:15
Политика

Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Экономика

Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 26 сентября в 05:58
Происшествия

Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане

Взрыв произошел возле избирательного участка в афганском городе Кандагар спустя примерно час после того, как голосование началось на очередных выборах президента Афганистана, сообщает Sky News.
Интерфакс 00:58
Общество

В МЧС назвали размер штрафа за курение на балконе

Как сообщили в МЧС, размер штрафа за курение на балконе составит 3000 рублей.
ДЕЛА.ru 26 сентября в 22:09
Происшествия

Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Футбол

Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»

Privet-Rostov.ru вчера в 14:43
Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» назвал Путина своим кумиром

Известия 03:59
Политика

Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа

Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда 03:10
Космос

Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

Взгляд.ру 25 сентября в 15:01
Шоу-бизнес

Лазарев попросил Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Певец Сергей Лазарев предложил своей бывшей возлюбленной Лере Кудрявцевой бросить мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 06:07
Футбол

Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ

Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие

Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов

RT на русском вчера в 17:05
Культура

Познер заявил о недопустимости ущемления развития родных языков

Журналист и телеведущий Владимир Познер удивлен тем, что в Татарстане и других регионах России возник вопрос об изучении родных языков.
Кайбицкие зори 04:44
Армия и оружие

Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 25 сентября в 00:11
Игры

Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II

Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 16:40
Происшествия

Сбежавший следователь нашелся на Кипре

Коммерсантъ вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк

Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Авто

В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»

В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 26 сентября в 05:20
Волейбол

Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Футбол

«Милан» может снова сменить владельца

«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
Чемпионат 04:02
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное