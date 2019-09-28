Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Происшествия
Уголовное дело завели на бывших главу краевого Минфина и вице-премьера
Отмечается, что уголовное дело в отношении руководства АО "ЗабТЭК" было возбуждено ранее.
Московский Комсомолец Чита 04:45
Общество
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
РИА Новости 02:50
Политика
СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа
Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
Газета.Ru 01:22
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
РИА Новости 04:07
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 26 сентября в 05:38
Происшествия
Подлодка «Колпино» погрузилась в сероводород Черного моря
Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.
Российская газета 25 сентября в 04:15
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Происшествия
При взрыве в Кандагаре пострадали 15 человек
При взрыве у избирательного участка в Кандагаре на юге Афганистана пострадали 15 человек.
RT на русском 01:14
Футбол
Гаджибеков: у «Нижнего Новгорода» есть всё, чтобы играть в РПЛ
Защитник «Нижнего Новгорода» Али Гаджибеков отметил, что нижегородский клуб имеет всё, чтобы выступать в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионат 03:47
Политика
Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 26 сентября в 21:42
Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Lenta.ru 03:50
Футбол
Стала известна зарплата Мамаева в «Ростове»
28 сентября стала известна зарплата российского полузащитника Павла Мамаева, который, по информации СМИ, уже подписал контракт с "Ростовом".
ProstoProSport 04:20
Автоспорт
«Торо Россо» может сменить название
Спорт-Экспресс 04:29
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:20
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира
Невские Новости вчера в 12:58
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Происшествия
СМИ: в Москве режиссер театра ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи в Москве, сообщает РЕН.
Московский Комсомолец 04:46
Политика
Швейцария организовала встречу с главой МИД Грузии
26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке произошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации с главой внешнеполитического ведомства Грузии Давидом Залкалиани.
News-24.ru вчера в 08:15
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Оказалось, что вследствие хронического стресса в мозге мышей больше всего изменялась экспрессия генов, связанных с работой митохондрий, а именно — процессом синтеза АТФ, и с регуляцией синтеза белка.
N+1 вчера в 06:47
Хоккей
Форвард «Детройта» Свечников набрал два очка в матче с «Торонто»
Sportbox.RU вчера в 22:33