Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия
Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы
«Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.
РБК 09:35
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Происшествия
В Киеве неизвестные подожгли детский сад
Киевское отделение Национальной полиции Украины сообщило на своей странице в Facebook, что двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе украинской столицы.
RT на русском 09:08
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Культура
Хидео Кодзима придёт на шоу «Вечерний Ургант»
Создатели «Вечернего Урганта» объявили список гостей на съёмках, которые пройдут 3 октября. помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова на шоу придёт гениальный гейм-дизайнер Хидео Кодзима.
News.ru 10:55
Происшествия
В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины
Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
РИА Новости 10:45
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Культура
Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Российская газета 08:03
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Происшествия
Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео
Радио Sputnik вчера в 11:58
Политика
МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Армия и оружие
В Донбассе в результате обстрела повредили многоквартирный дом
В Донбассе в результате обстрелов украинскими военными был поврежден многоквартирный дом в городе Докучаевске.
Ридус 05:19
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:1 (2-й тайм)
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток вчера в 11:17
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 07:41
Политика
Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США
По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 26 сентября в 18:19
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13