Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО
Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости вчера в 15:22
Армия и оружие
Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины
В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Футбол
Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч
В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.
RT на русском 06:46
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве
Спартак выиграл у Оренбурга (1:0) в матче 11-го тура молодежного первенства на поле клубной академии имени Федора Черенкова.
Советский спорт 07:01
Религия
На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября
Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.
Алтайская правда вчера в 19:00
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество
МЧС опровергло запрет на курение на балконах
Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Авто
Maruti Suzuki готовит бюджетный кроссовер S-Presso
Ожидалось, что новый Suzuki S-Presso будет официально презентован 30 сентября.
Тарантас Ньюс 04:05
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru вчера в 04:18
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Авто
Mercedes подтвердил контракт с McLaren
Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.
Автоновости дня 06:07
Происшествия
В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек
В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.
Регион online 05:05
Футбол
Ионов: «„Ростов“ может обыграть любую команду»
Повторюсь, что «Ростов» может обыграть любую команду.
ProstoProSport 07:11
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Гаджеты
Amazon представила беспроводные наушники Echo Buds
Кубанские новости вчера в 03:44
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:10
Наука
Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет
Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
Политика
Лукашенко: вопрос возвращения Крыма Украине закрыт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вопрос возвращения российского Крыма под юрисдикцию Украины закрыт, сообщает белорусское издание «Белта».
ForPost 26 сентября в 09:11
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой
Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
Bimru.ru вчера в 08:43
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23