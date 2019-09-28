Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

Происшествия Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Армия и оружие Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Футбол Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.

Происшествия Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.

Футбол «Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве Спартак выиграл у Оренбурга (1:0) в матче 11-го тура молодежного первенства на поле клубной академии имени Федора Черенкова.

Религия На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Общество МЧС опровергло запрет на курение на балконах Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.

Волейбол Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.

Авто Maruti Suzuki готовит бюджетный кроссовер S-Presso Ожидалось, что новый Suzuki S-Presso будет официально презентован 30 сентября.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Авто Mercedes подтвердил контракт с McLaren Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.

Происшествия В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.

Здоровье На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Экономика Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.

Наука Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.

Политика Лукашенко: вопрос возвращения Крыма Украине закрыт Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вопрос возвращения российского Крыма под юрисдикцию Украины закрыт, сообщает белорусское издание «Белта».

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».