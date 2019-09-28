Финансы

REGNUMREGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
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Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов

Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
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