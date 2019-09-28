Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Политика
Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Единоборства
Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс 16:57
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Авто
В России кроссовер Toyota C-HR пройдет через рестайлинг
Автомобильные СМИ распространили в Сети информацию, что в России кроссовер Toyota C-HR пройдет через рестайлинг, хотя ни одного тестового прототипа модели не замечали на дорогах.
Газета DAILY вчера в 15:22
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Политика
Медведчук прокомментировал отставку Волкера
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
РИА Новости 18:14
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 14:57
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина
США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
Известия 15:58
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс вчера в 10:41
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 18:55
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира
Российские волейболистки потерпели второе поражение на Кубке мира, который проходит в Японии.
Невские Новости вчера в 12:58
Политика
Разведка США изменила требования к анонимам перед подачей жалобы на Трампа
Разведка США тайно изменила требования к подаче жалоб передтем,как поступило обвинительное письмо в адрес президента США Дональда Трампа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:59
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Армия и оружие
Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных
Телеканал 360° 18:33
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина рассказала, как вернуться в детство
В Instagram, который ведут от имени шестилетней Лизы, появилось видео, на котором Пугачева исполняет отрывок из своей песни «Куда уходит детство», а затем задает дочери вопрос, знает ли она средство вернуться в детство.
Вечерняя Москва 16:33
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Гаджеты
Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865
Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
iXBT.com 05:57
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Политика
Пушков прогнозирует Зеленскому большие проблемы с Берлином
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что у Киева начнутся большие проблемы в отношениях с Берлином после обнародования расшифровки разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Народные новости 18:10
Здоровье
Врачи выявили разные симптомы болезни Паркинсона у женщин и мужчин
Из явных признаков болезни Паркинсона врачи отмечают дрожащие руки, ригидность мышц и замедленные движения.
Life.ru 13:55