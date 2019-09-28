Финансы
REGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:29, Вашингтон
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском вчера в 15:44
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Футбол
Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»
Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Происшествия
Актер Аверин отказался извиняться за дебош в самолете
РБК вчера в 23:49
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Футбол
Болельщики голландской «Роды» выгнали владельца клуба из офиса
В голландском городе Керкраде фанаты местной "Роды" ворвались в расположенный на стадионе офис владельца клуба Маурисио Гарсии, после чего изгнали мексиканского бизнесмена.
Вести.Ru 03:05
Политика
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
Комсомольская правда 00:13
Авто
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
Motor 26 сентября в 06:24
Происшествия
Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии
Известия вчера в 21:23
Здоровье
Медики назвали основные признаки болезни печени
Отмечается также, что во многих случаях симптомы заболевания печени могут скрываться за признаками, характерными для обычных простудных болезней: слабость, частые головные боли, повышение температуры тела.
Дни24 01:11
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска
Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
Внесенные в правила противопожарного режима изменения в том числе устанавливают запрет на курение на балконах, лоджиях квартир и гостиниц, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Rambler News Service 26 сентября в 13:34
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру вчера в 15:08
Наука
Обнаружены древнейшие микробные останки возрастом 3,7 миллиарда лет
Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Происшествия
Тела трех человек обнаружены в Запорожской области близ ж/д пути
В селе Павловское Вольнянского района (Запорожская область Украины) тела трех человек обнаружили у железной дороги.
Газета.Ru 03:19
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Интермонитор.ру 24 сентября в 18:25
Футбол
ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира
ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова: «Приглашу Пугачеву на вечер памяти Коли»
Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, в годовщину смерти знаменитого мужа готовит вечер памяти.
Телепрограмма вчера в 07:12
Единоборства
Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это
Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.
Lenta.ru 03:00
Космос
Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Таиланда
Комсомольская правда 25 сентября в 12:00
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru вчера в 04:18
Космос
Обнаружена крайне странная планетная система
Ин-спейс.ру 26 сентября в 14:00
Кино
Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах
Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости 01:15
Шоу-бизнес
Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58