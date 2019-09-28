Финансы

REGNUMREGNUMСредний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Назван средний срок ипотечного кредита в России

ТК Звездавчера в 22:08

Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян

РБКвчера в 22:32

В России вырос срок ипотеки

URA.Ruвчера в 22:25

Эксперты: россияне берут ипотеку в среднем на 17 лет

RT на русском00:41

Эксперты подсчитали средний срок ипотеки в России

Телеканал 360°вчера в 21:34

Эксперты рассказали, какой средний срок ипотечного кредита россиян

Газета.Ruвчера в 21:31

Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян

Известиявчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:29, Вашингтон
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском вчера в 15:44
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Футбол

Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Происшествия

Актер Аверин отказался извиняться за дебош в самолете

РБК вчера в 23:49
Театры

Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля

Вечерняя Москва вчера в 09:33
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Футбол

Болельщики голландской «Роды» выгнали владельца клуба из офиса

В голландском городе Керкраде фанаты местной "Роды" ворвались в расположенный на стадионе офис владельца клуба Маурисио Гарсии, после чего изгнали мексиканского бизнесмена.
Вести.Ru 03:05
Политика

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа

Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
Комсомольская правда 00:13
Авто

В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров

В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
Motor 26 сентября в 06:24
Происшествия

Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии

Известия вчера в 21:23
Здоровье

Медики назвали основные признаки болезни печени

Отмечается также, что во многих случаях симптомы заболевания печени могут скрываться за признаками, характерными для обычных простудных болезней: слабость, частые головные боли, повышение температуры тела.
Дни24 01:11
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Общество

Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска

Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество

В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

Внесенные в правила противопожарного режима изменения в том числе устанавливают запрет на курение на балконах, лоджиях квартир и гостиниц, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Rambler News Service 26 сентября в 13:34
Футбол

Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру вчера в 15:08
Наука

Обнаружены древнейшие микробные останки возрастом 3,7 миллиарда лет

Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок

Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Происшествия

Тела трех человек обнаружены в Запорожской области близ ж/д пути

В селе Павловское Вольнянского района (Запорожская область Украины) тела трех человек обнаружили у железной дороги.
Газета.Ru 03:19
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России

Интермонитор.ру 24 сентября в 18:25
Происшествия

На взорвавшемся в Южной Корее судне были россияне

Lenta.ru 03:09
Футбол

ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира

ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова: «Приглашу Пугачеву на вечер памяти Коли»

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, в годовщину смерти знаменитого мужа готовит вечер памяти.
Телепрограмма вчера в 07:12
Единоборства

Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это

Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.
Lenta.ru 03:00
Космос

Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Таиланда

Комсомольская правда 25 сентября в 12:00
Гаджеты

Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12

Ugpressa.ru вчера в 04:18
Космос

Обнаружена крайне странная планетная система

Ин-спейс.ру 26 сентября в 14:00
Кино

Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах

Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости 01:15
Шоу-бизнес

Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян

Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное