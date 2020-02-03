Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСредний срок ипотеки в России вырос до 18 лет

Россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет, следует из исследования ЦИАН, по данным за декабрь 2019 года. В конце 2018 года срок достигал почти 17 лет, а в конце 2013 — около 15 лет. Средняя сумма займа составляет 2,24 млн руб.
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Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет

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