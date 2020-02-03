Экономика

News.ruNews.ruСредний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 года ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Средний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

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Назван средний срок выплаты ипотеки в России

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Исследование: вырос средний срок ипотечного кредитования россиян

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Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет

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Московский Комсомолец12:30

Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

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Кейт Миддлтон пришла на вручение BAFTA в старом платье

Герцогиня Кембридская Кейт Миддлтон посетила церемонию вручения премии BAFTA вместе со своим супругом принцем Уильямом.
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Эрдоган: Турция не признает Крым территорией России

«Владимир путин неоднократно рассказывал Эрдогану о текущем положении дел в Крыму», – сообщил Дмитрий Песков.
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Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

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