Экономика
News.ruСредний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет
Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 года ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Здоровье
Россиянам объяснили правила ношения масок для защиты от вирусов
Шарапова пояснила, что на внутренней стороне маски не должно быть влажности, а ее складки необходимо разгладить.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Футбол
«Рубин» проиграл «Оденсе» в контрольном матче
Футболисты казанского "Рубина" проиграли датскому "Оденсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Шоу-бизнес
Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 могут показать раньше запланированного
Инсайдер Xiaomishka уверяет, что через несколько дней компания только опубликует изображения смартфона, а вот полноценный показ проведут 10 февраля.
Общество
Появились снимки пораженных коронавирусом легких
Происшествия
В Сергиевом Посаде в ДТП с автобусом пострадали два человека
Рейсовый автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Московской области, предварительно, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Кино
Тизер нового сериала Netflix по комиксу автора «Конец ***го мира»
Политика
Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Инвестиционный форум в Сочи решили перенести из-за коронавируса
Чернышенко объяснял это тем, что из четырех тысяч зарегистрированных на форум участников около 500 — иностранцы, а половина из них приходится на страны, в которых уже зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, вызвавшем вспышку неизвестной пневмонии в Китае.
Армия и оружие
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Здоровье
Коронавирус не подтвердился. В Житомире у ребенка нашли другое заболевание
Тест-систем для выявления коронавируса в Житомирской области нет, поэтому врачи проверяли пациента на другие вирусные инфекции.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Общество
Кейт Миддлтон пришла на вручение BAFTA в старом платье
Герцогиня Кембридская Кейт Миддлтон посетила церемонию вручения премии BAFTA вместе со своим супругом принцем Уильямом.
Политика
Эрдоган: Турция не признает Крым территорией России
«Владимир путин неоднократно рассказывал Эрдогану о текущем положении дел в Крыму», – сообщил Дмитрий Песков.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Энергетика
WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса
Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае.
Общество
В розничной торговле разрешили россиянам есть продукты из Китая
Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко объяснил, почему россиянам можно смело продолжать покупать товары и продукты, привезенные из Китая.
Космос
Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников
Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.