Экономика
КоммерсантъСредний срок ипотеки в России вырос до 18 лет
Россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет, следует из исследования ЦИАН, по данным за декабрь 2019 года. В конце 2018 года срок достигал почти 17 лет, а в конце 2013 — около 15 лет. Средняя сумма займа составляет 2,24 млн руб.
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Ипотечный кредит россияне в среднем берут на 18 лет, выяснили аналитики ЦИАН в ходе исследования на основе данных Банка России.ТАССвчера в 07:15
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Общество
В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»
Технологии
Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок
«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Общество
Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Экономика
ГК «Орими» перестроит бывшие здания концерна «Алмаз-Антей»
ГК «Орими» перестроит имущественный комплекс концерна «Алмаз-Антей», расположенный в Выборгском районе Петербурга и ранее выкупленный на торгах.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином
Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Россияне оценили работу правительства Медведева
Большинство россиян (74%) негативно оценили работу прежнего правительства во главе с Дмитрием Медведевым.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии
В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале, сообщает министерство здравоохранения страны.
Армия и оружие
В Идлибе погибли 4 турецких военных
Здоровье
Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в России
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Гаджеты
Ryzen Threadripper 3990X от AMD появился в тесте Geekbench 5
Согласно результатам теста Geekbench 5 новый CPU от AMD – Threadripper модели 3990X, который обладает 64 ядрами и за который компания просит примерно 4 тысячи долларов США, не смог обойти в мультиядерном тесте даже своего младшего брата – модель Threadripper 3970X.
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила об издевательствах матери
Возможно, дочь Успенской могла польститься на оплату медицинских услуг, так как после ссоры со своей звездной матерью рассчитывать на материальную помощь от нее уже не могла.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» раскритиковал игру российского форварда
Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн критично отозвался о выступлении российского нападающего Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз", передает официальный сайт Лиги.
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина засветила его 40-летнюю любовницу-миллионершу
Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в Instagram опубликовала снимок его новой возлюбленной.
Игры
Появились новые сведения о старте продаж Sony PlayStation 5
Анонс PlayStation 5 пройдет в рамках мероприятия под названием PlayStation Meeting 15 февраля.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Общество
Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций Якутии
Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
Технологии
Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку
Происшествия
В кубанском Горячем Ключе из-за подтоплений введен режим ЧС
Во вторник на территории кубанского города-курорта Горячий Ключ в связи с дождевым паводком и половодьем введен режим ЧС.
Здоровье
День борьбы с онкозаболеваниями отмечают 4 февраля
Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями отмечают сегодня, 4 февраля, сообщает телеканал «Якутия 24».Этот день был учрежден в Париже, союзом по международному контролю рака 4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии.В 2019-21 годах день проходит под лозунгом «Я есть и я буду».
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.