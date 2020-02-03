Экономика

News.ruNews.ruСредний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 году ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи.
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