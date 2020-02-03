Экономика
News.ruСредний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет
Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 году ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Гаджеты
Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
Технологии
Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды
Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Здоровье
Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D
Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии
Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Общество
Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
Происшествия
Двое погибли при стрельбе в университетском общежитии в Техасе
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник
В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса
Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Происшествия
Власти назвали предварительную причину обрушения в кафе в Новосибирске
Кровля над раздевалкой в кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГО и ЧС администрации Советского района города.
Здоровье
38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства
38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства 74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева.
Общество
Скарлетт Йоханссон появилась на премии BAFTA в оригинальном платье от Versace
Оригинальный образ Скарлетт Йоханссон приковал внимание гостей и зрителей 73-й ежегодной премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA).
Общество
Чартерные рейсы между Россией и Китаем прекратятся с 14 февраля
Чартеры, на которых граждане РФ возвращаются из Китая, будут приостановлены с 14 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.
Киберспорт
Zayac: «Я даже не знал, что у меня есть какое-то автопродление в контракте. Я доверял NAVI и не думал, что у меня есть такой пункт»
Бакыт «Zayac» Эмилжанов рассказал о своем переходе в Virtus.pro.
Экономика
Московская биржа запустила торги депозитарными расписками ГК «Эталон»
Московская биржа запустила торги депозитарными расписками ГК "Эталон", за первый час торгов их стоимость выросла на 0,2%.
Наука
Найден способ, который снизит количество рецидивов аритмии
Группа специалистов обнаружила, что ренальная денервация способна существенно снизить количество рецидивов аритмии, а также уменьшить артериальную гипертензию.
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Здоровье
В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс
В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.