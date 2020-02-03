Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 году ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.

Средний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

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