Экономика

News.ruNews.ruСредний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 года ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Средний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

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Московский Комсомолец12:30

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Исследование: вырос средний срок ипотечного кредитования россиян

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Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

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Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).
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Ранее в сети сообщали о значительном сокращении стоимости актуальных процессоров AMD.
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В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
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Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

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В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
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Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
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В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

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Армия и оружие

СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
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В Сирии убили приближенного Сулеймани

В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.
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