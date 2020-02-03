Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 года ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.

Средний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

Общество Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.

Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

Экономика Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).

Гаджеты Новейшие чипы AMD заметно подешевели Ранее в сети сообщали о значительном сокращении стоимости актуальных процессоров AMD.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Экономика Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.

Политика Врио главы Чувашии уволил еще трех министров Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Общество В России могут ужесточить наказание для шумных соседей В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Армия и оружие СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.