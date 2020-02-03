Экономика
News.ruСредний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет
Россияне выплачивают ипотеку в среднем за 18 лет. В 2018 года ипотечный кредит на квартиру брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Общество
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
Общество
Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Экономика
Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась
Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).
Гаджеты
Новейшие чипы AMD заметно подешевели
Ранее в сети сообщали о значительном сокращении стоимости актуальных процессоров AMD.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Политика
Врио главы Чувашии уволил еще трех министров
Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.
Наука
Ученые из МГУ научились бороться со злокачественными раковыми клетками
В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Кино
«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Армия и оружие
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Общество
Инвестиционный форум в Сочи решили перенести из-за коронавируса
Чернышенко объяснял это тем, что из четырех тысяч зарегистрированных на форум участников около 500 — иностранцы, а половина из них приходится на страны, в которых уже зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, вызвавшем вспышку неизвестной пневмонии в Китае.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Армия и оружие
В Сирии убили приближенного Сулеймани
В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.