Здоровье
News.ruСредний возраст диагностики рака растёт в РФ
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. При этом у мужчин он равен 64,9 года, у женщин — 64,2 года. Показатель за последние десять лет изменился в сторону повышения.
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с чего всё началось
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Об этом RT рассказали в Российском обществе клинической онкологии. Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.RT на русскомвчера в 23:00
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