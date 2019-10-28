Здоровье

News.ruNews.ruСредний возраст диагностики рака растёт в РФ

Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. При этом у мужчин он равен 64,9 года, у женщин — 64,2 года. Показатель за последние десять лет изменился в сторону повышения.
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Назван средний возраст диагностики рака в России

Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Об этом RT рассказали в Российском обществе клинической онкологии. Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.
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Газета.Ruвчера в 23:22

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