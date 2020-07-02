Общество

ИзвестияИзвестияСредний желаемый доход семьи в России обновил максимум

В 2019 году в среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно было 78 тыс. рублей, или на 9,9% меньше. При этом эксперты отметили, что средний желаемый доход семьи россиян в 2020 году оказался самым высоким за всё время наблюдения.
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с чего всё началось

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения, отметили эксперты. Однако выяснилось, что в действительности семьи все же зарабатывают больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. руб. против желаемых 85,7 тыс. руб.
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