Общество
ИзвестияСредний желаемый доход семьи в России обновил максимум
В 2019 году в среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно было 78 тыс. рублей, или на 9,9% меньше. При этом эксперты отметили, что средний желаемый доход семьи россиян в 2020 году оказался самым высоким за всё время наблюдения.
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с чего всё началось
Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения, отметили эксперты. Однако выяснилось, что в действительности семьи все же зарабатывают больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. руб. против желаемых 85,7 тыс. руб.РБКвчера в 12:00
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«Ромир»: средней российской семье для «нормальной жизни» нужно 86 тыс. рублей
Коммерсантъвчера в 14:48
Ромир: Для нормальной жизни российской семье нужно в среднем 85 тысяч 700 рублей в месяц
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