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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

В 2019 году в среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно было 78 тыс. рублей, или на 9,9% меньше. При этом эксперты отметили, что средний желаемый доход семьи россиян в 2020 году оказался самым высоким за всё время наблюдения.В источнике
С чего всё началось

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения, отметили эксперты. Однако выяснилось, что в действительности семьи все же зарабатывают больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. руб. против желаемых 85,7 тыс. руб.
РБКвчера в 12:00
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Опрос показал желаемый размер семейного дохода россиян

РИА Новости19:02

«Ромир»: средней российской семье для «нормальной жизни» нужно 86 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 14:48

Ромир: Для нормальной жизни российской семье нужно в среднем 85 тысяч 700 рублей в месяц

Эхо Москвывчера в 12:32

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной» жизни

Московский Комсомолецвчера в 12:44

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

URA.Ruвчера в 12:43

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

Газета.Ruвчера в 14:29

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

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Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни

«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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RT на русском19:13
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С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
РИА Новости19:09
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русскомвчера в 04:33
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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ruвчера в 10:26
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