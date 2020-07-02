Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Смотрите также
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Саратов отметил салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля
Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото
Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
В WhatsApp появятся новые функции
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
Лукашенко заявил о нежелании бежать от России
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
В 2019 году в среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно было 78 тыс. рублей, или на 9,9% меньше. При этом эксперты отметили, что средний желаемый доход семьи россиян в 2020 году оказался самым высоким за всё время наблюдения.В источнике
С чего всё началось
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения, отметили эксперты. Однако выяснилось, что в действительности семьи все же зарабатывают больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. руб. против желаемых 85,7 тыс. руб.
РБКвчера в 12:00
Подробнее о событии
«Ромир»: средней российской семье для «нормальной жизни» нужно 86 тыс. рублей
Коммерсантъвчера в 14:48
Ромир: Для нормальной жизни российской семье нужно в среднем 85 тысяч 700 рублей в месяц
Эхо Москвывчера в 12:32