Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
СаминвесторСаминвестор

Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%

В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.В источнике
Подробнее о событии

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель

News.ru05:29

Цена российской нефти в июне не позволила вернуться к пополнению резервов

РБК07:01

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до 39,68 доллара за баррель

Телеканал 360°06:31

Цена нефти вскоре позволит России пополнять «подушку безопасности»

Вести.Ru09:23

Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась на 39,5%, до $39,68

Финмаркет05:22

Средняя цена Urals в первом полугодии упала до $39,68 за баррель

ТАСС05:07

Средняя цена российской нефти Urals в январе-июне снизилась в 1,7 раза

Rambler News Service04:50
Реклама

ГИК: в Петербурге не было случаев двойного голосования

В четверг, 2 июля, глава юридического управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа на итоговой пресс-конференции по конституционному плебисциту заявил, что в городе на Неве не было случаев двойного голосования.
Форпост Северо-Запад10:26
2
Реклама

World Athletics отказалась перенести срок выплаты штрафа ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке по выплате штрафа за вмешательство в расследование допингового дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
РБК03:41
1

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском04:33
347

Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском11:38
Реклама

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском09:23
266
Реклама
Реклама

Ряд ограничений в Ростовской области может быть снят 3 июля

Во время совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области может быть принято решение о новом снятии ограничений.
Моя Москва.онлайн10:46
24

Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов, передает телеканал Sky News со ссылкой на директора службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна.
Газета.Ru04:26
10
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама