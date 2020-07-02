Энергетика
СаминвесторСредняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%
В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.
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Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Происшествия
Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
Общество
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
По предварительным данным, более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против – 34%, сообщил депутат областной думы Сергей Булгаков.
РИА Новости 09:13
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Армия и оружие
Военкомат Астраханской области возглавил генерал-майор запаса
54-летний генерал-майор запаса Игорь Кремлёв служил на различных должностях в разных военных округах, а до назначения в Астраханскую область возглавлял факультет военного обучения Южного федерального университета.
Канал 7+ 09:20
Общество
Минниханов задекларировал 8,8 млн рублей по итогам 2019 года
Рустам Минниханов в 2019 году заработал 8,8 млн рублей против 8,5 млн годом ранее. Доход президента Татарстана за год увеличился на 3,5%.
TatCenter 07:37
Происшествия
Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия вчера в 20:21
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Здоровье
В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов
В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке.
SM News 06:27
Политика
Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34
Политика
Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить.
ТАСС 06:08
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Наука
Шведские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу
Результаты исследования позволили ученым сделать вывод: большинство жителей Земли могут быть защищены от коронавируса, при чем об этом они могут и не догадываться, пишет Московский Комсомолец.
Что происходит 09:34
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor 08:45
Политика
Путин поблагодарил всех россиян за участие в голосовании
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, в котором выразил благодарность всем за участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
RuNews24.ru 09:30
Биатлон
Майгуров: Минспорт одобрил проведение отчетно-выборной конференции СБР
Конференцию планируют провести 11 июля. Кроме Виктора на должность главы союза претендует нынешний глава СБР Владимир Драчев.
CT news 09:27
Политика
В МИД прокомментировали запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
Латвийский регулятор, ранее запретивший вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они якобы принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
РИА Новости 09:19
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы вчера в 13:04
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16