Энергетика
ТАСССредняя цена Urals в первом полугодии упала до $39,68 за баррель
Средняя цена нефти марки Urals в январе - июне 2020 года сложилась в размере $39,68 за баррель. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина России. Отмечается, что цена на нефть Urals в январе - июне 2019 года составляла $65,63 за баррель.
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