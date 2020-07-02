Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%
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В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.В источнике
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Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до 39,68 доллара за баррель
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Средняя цена российской нефти Urals в январе-июне снизилась в 1,7 раза
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