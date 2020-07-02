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СаминвесторСаминвестор

Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%

В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.В источнике
Подробнее о событии

Цена нефти вскоре позволит России пополнять «подушку безопасности»

Вести.Ruвчера в 09:23

Средняя цена Urals в первом полугодии упала до $39,68 за баррель

ТАССвчера в 05:07

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до 39,68 доллара за баррель

Телеканал 360°вчера в 06:31

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель

News.ruвчера в 05:29

Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась на 39,5%, до $39,68

Финмаркетвчера в 05:22

Цена российской нефти в июне не позволила вернуться к пополнению резервов

РБКвчера в 07:01

Средняя цена российской нефти Urals в январе-июне снизилась в 1,7 раза

Rambler News Serviceвчера в 04:50
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RT намерен отсудить по 500 тыс. рублей у Навального и Соболь

Москва, 3 июля 2020, 10:23 — REGNUM Телеканал Russia Today потребовал от блогера Алексея Навального, юриста Любови Соболь и портала Znak.com удаления недостоверной информации, а также компенсации в размере 500 тыс. рублей с каждой стороны.
REGNUM03:23
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Нурсултан Назарбаев победил коронавирус

Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
Вести.Ru22:40
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Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ruвчера в 09:06
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В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском02:26
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