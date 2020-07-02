В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.

Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%

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Культура Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition Австралиец итальянского происхождения Эндрю Бонджорно стал лицом и голосом Томми Анджело в ремейке Mafia: The City of Lost Heaven, в русской локализации героя озвучит Юрий Титов.