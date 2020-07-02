Энергетика

СаминвесторСаминвесторСредняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%

В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.
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Цена российской нефти в июне не позволила вернуться к пополнению резервов

РБК07:01

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до 39,68 доллара за баррель

Телеканал 360°06:31

Средняя цена Urals в первом полугодии упала до $39,68 за баррель

ТАСС05:07

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель

News.ru05:29

Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась на 39,5%, до $39,68

Финмаркет05:22

Средняя цена российской нефти Urals упала за полгода почти на 40%

Росбалт06:05

Средняя цена российской нефти Urals в январе-июне снизилась в 1,7 раза

Rambler News Service04:50
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
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Политика

Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию

«Разумеется, это будет сделано оперативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли ожидать, что 2 июля Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию, принятых в ходе общероссийского голосования.
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У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии

Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
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Авто

Bentley выпустила обновленный кроссовер Bentayga

Британская компания Bentley представила обновленный кроссовер Bentayga. Об этом 2 июля пишет «Авто.ру».
Известия 04:48
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Xiaomi представила 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840

Компания Xiaomi анонсировала свой флагманский смарт-телевизор из серии Mi TV Master Series.
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Газета.Ru 02:28
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Экономика

В России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета

«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин.
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Политика

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
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Авто

Раскрыта внешность преемника классического Land Rover Defender

Подразделение Ineos Automotive, входящее в состав химического концерна Ineos и поставившее себе целью построить «преемника классического Land Rover Defender», показало финальный дизайн будущего внедорожника.
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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

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Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Илон Маск продаст четыре своих дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

По данным зарубежных СМИ, покупателем домов Илона Маска выступить компания-застройщик Arya Chalon, LLC, которой владеет Арди Тавангариан.
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Facebook призналась в передаче пользовательских данных третьим лицам

Согласно опубликованным сведениям, несколько тысяч приложений получали персональные данные пользователей, которые более 90 дней не заходили в социальную сеть Facebook.
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Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

Австралиец итальянского происхождения Эндрю Бонджорно стал лицом и голосом Томми Анджело в ремейке Mafia: The City of Lost Heaven, в русской локализации героя озвучит Юрий Титов.
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Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
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Происшествия

Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега

В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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