Энергетика
СаминвесторСредняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%
В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.
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Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение
На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
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Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Конституцию
«Разумеется, это будет сделано оперативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли ожидать, что 2 июля Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию, принятых в ходе общероссийского голосования.
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
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Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии
Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
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Bentley выпустила обновленный кроссовер Bentayga
Британская компания Bentley представила обновленный кроссовер Bentayga. Об этом 2 июля пишет «Авто.ру».
Известия 04:48
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Xiaomi представила 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840
Компания Xiaomi анонсировала свой флагманский смарт-телевизор из серии Mi TV Master Series.
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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
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В России могут потратить 1,8 трлн рублей сверх утверждённого бюджета
«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин.
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Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
Авто
Раскрыта внешность преемника классического Land Rover Defender
Подразделение Ineos Automotive, входящее в состав химического концерна Ineos и поставившее себе целью построить «преемника классического Land Rover Defender», показало финальный дизайн будущего внедорожника.
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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
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Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
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Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Согласно опубликованным сведениям, несколько тысяч приложений получали персональные данные пользователей, которые более 90 дней не заходили в социальную сеть Facebook.
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Культура
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Австралиец итальянского происхождения Эндрю Бонджорно стал лицом и голосом Томми Анджело в ремейке Mafia: The City of Lost Heaven, в русской локализации героя озвучит Юрий Титов.
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Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
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Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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