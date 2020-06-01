Энергетика
ТАСССредняя цена нефти Urals в мае снизилась за год в 2,3 раза
Средняя цена нефти Urals в мае 2020 года сложилась в размере $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года, когда она составляла $70,93 за баррель. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина России.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъ15:58
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Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX перешел на борт Международной космической станции.
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