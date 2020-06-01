Энергетика
Российская газетаСредняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель
Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
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Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
В Москве с 6 июня для прихожан откроются храмы города, сообщается в Telegram-канале рабочей группы по борьбе с коронавирусом при патриархе Кирилле.
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Политика
Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Общество
Жителям России старше 65 лет продлили срок выдачи больничных
Москва, 1 июня 2020, 14:53 — REGNUM Работающие жители России 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.
REGNUM 07:53
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru 30 мая в 16:14
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Общество
В Москве составили карту загруженности парков и мест отдыха
Власти Москвы составили интерактивную карту, на которой местные жители могут увидеть загруженность парков и мест отдыха.
Мослента 11:10
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Общество
На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков
В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
Коммерсантъ 12:07
Происшествия
Суд в Петербурге оштрафовал больницу за нарушения в период пандемии
Кировский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тыс. рублей Городскую больницу номер 14 за нарушения, которые в ней обнаружили сотрудники Роспотребнадзора, проверяющие медучреждение в период возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:12
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Наука
Кофе может исчезнуть из-за климатических изменений
ИА Красная Весна 10:29
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в гостиницах и иных средствах размещения.
Областная газета 11:09
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru 06:53
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
Космос
Математика интернета
Математик Андрей Райгородский расскажет, какая математика описывает процессы формирования сети, что такое графы, в каких задачах они возникают и как помогают.
Индикатор 13:31
Футбол
Сегодня «Лейпциг» приедет в гости к «Кёльну»
В матче первого круга «Лейпциг» разгромил «Кёльн» со счётом: 4:1. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Санчо повторил рекорды Месси и Роналду.
ГЛАС.RU 03:47
Общество
Ракова призвала москвичей отказаться от объятий
Жителям Москвы следует отказаться от объятий и рукопожатий до изобретения вакцины или эффективного лекарства от коронавируса нового типа, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 13:10
Космос
Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник 30 мая в 15:41
Наука
Опробован эффективный способ определения рака простаты
МедиаПоток 13:04
Игры
Ранние отзывы о The Last of Us 2: улучшили почти все, что было в оригинале
1 июня спало эмбарго на ранние превью The Last of Us 2: журналисты, получившие игру неделей ранее, смогли рассказать о впечатлениях на основе 2 часов финальной версии игры.
Cyber.sports.ru 14:01
Общество
В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии
В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03