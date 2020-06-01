Энергетика
Российская газетаСредняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель
Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъ15:58
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В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
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Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
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В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
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Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца
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Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния
Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия.
ТАСС вчера в 18:28
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
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Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
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Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
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Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор
Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.
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Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
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Армия и оружие
В Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ России
Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России.
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Эмин Агаларов поделился своими планами на лето после развода
Певец и продюсер Эмин Агаларов, недавно расставшийся со своей супругой, рассказал подписчикам в Instagram, как проведет лето.
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Путин провёл телефонный разговор с Трампом
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Успешно прошла испытания первая вакцина от коронавируса.
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Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
РИА Новости 20:14
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
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Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
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Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса
Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Мэр Охи избежит уголовного преследования за отстрел уток
Сахалинский следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против мэра Охи. Об этом стало известно сегодня, 2 июня.
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Семак прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о переговорах по поводу продления соглашения с клубом по схеме "2+1".
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Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
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В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
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Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»
Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
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Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает
Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
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Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет
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