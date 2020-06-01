Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСредняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении
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Стоимость нефти Urals в Европе рекордно превысила цену сорта Brent

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Цена на российскую нефть Urals превысила $36 за баррель

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Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

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Цена нефти Urals за месяц выросла на 70%

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В России 1 июля объявят выходным днём

В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн 10:41
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

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Музыка

Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
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В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
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Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца

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Об оптимальной порции мороженого рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
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Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния

Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия.
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Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
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Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
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Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
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Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
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Космос

Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор

Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
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Армия и оружие

В Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ России

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России.
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Эмин Агаларов поделился своими планами на лето после развода

Певец и продюсер Эмин Агаларов, недавно расставшийся со своей супругой, рассказал подписчикам в Instagram, как проведет лето.
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Путин провёл телефонный разговор с Трампом

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Наука

Успешно прошла испытания первая вакцина от коронавируса

Успешно прошла испытания первая вакцина от коронавируса.
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Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года

Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами

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Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
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Здоровье

Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса

Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Наука

Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления

Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления.
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Мэр Охи избежит уголовного преследования за отстрел уток

Сахалинский следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против мэра Охи. Об этом стало известно сегодня, 2 июня.
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Семак прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о переговорах по поводу продления соглашения с клубом по схеме "2+1".
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Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

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В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

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Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»

Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
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Финансы

Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
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Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
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