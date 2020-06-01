с чего всё началось

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.

Политика В России 1 июля объявят выходным днём В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию. 532

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 166

Общество В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля. 3

Общество Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Экономика Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия.

Общество Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). 9

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 15

Политика Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей. 22

Политика Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма. 18

Космос Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.

Армия и оружие В Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ России Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России. 2

Шоу-бизнес Эмин Агаларов поделился своими планами на лето после развода Певец и продюсер Эмин Агаларов, недавно расставшийся со своей супругой, рассказал подписчикам в Instagram, как проведет лето.

Космос Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.

Экономика Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8% Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ). 2

Здоровье Попова допускает возникновение осенью второй волны коронавируса Вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. 455

Наука Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления.

Происшествия Мэр Охи избежит уголовного преследования за отстрел уток Сахалинский следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против мэра Охи. Об этом стало известно сегодня, 2 июня.

Футбол Семак прокомментировал продление контракта с «Зенитом» Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о переговорах по поводу продления соглашения с клубом по схеме "2+1".

Общество Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет» Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram. 9