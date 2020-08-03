Энергетика

ТАССТАСССредняя цена нефти Urals в январе-июле составила $40,34

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - июле 2020 года сложилась на уровне $40,34 за баррель, сообщается на сайте Минфина России. В январе - июле 2019 года средняя стоимость Urals составляла $65,27 за баррель.
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Нефть Urals впервые с февраля превысила цену отсечения в бюджете

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Средняя цена российской нефти Urals в январе-июле снизилась в 1,6 раза

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Средняя цена на нефть Urals в январе—июле составила $40,34 за баррель

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Средняя цена Urals в июле впервые с февраля превысила цену отсечения бюджета России

ПРАЙМ10:04

Средняя цена нефти Urals в январе-июле составила $40,34

ТАСС10:23
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
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По меньшей мере шесть человек пострадали во время жесткой посадки, которую совершил самолет ООН в малийском городе Гао, сообщает портал Maliweb.
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Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву

Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости.
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Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
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Ученые вдохновились «Звездными войнами» и придумали «электронную кожу»

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МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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Цена на нефть Brent превысила $44 за баррель

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Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Шоумен и сендап-комик Максим Галкин отказался давать комментарий касательно своего развода с Аллой Пугачевой.
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Названы ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса в России

Российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
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Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

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