Энергетика

ТАССТАСССредняя цена нефти Urals в январе-июле составила $40,34

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - июле 2020 года сложилась на уровне $40,34 за баррель, сообщается на сайте Минфина России. В январе - июле 2019 года средняя стоимость Urals составляла $65,27 за баррель.
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Нефть Urals впервые с февраля превысила цену отсечения в бюджете

News.ruвчера в 11:06

Средняя цена нефти Urals упала с начала года более чем на треть

Росбалтвчера в 10:58

Средняя цена российской нефти Urals в январе-июле снизилась в 1,6 раза

Rambler News Serviceвчера в 09:55

Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель

Российская газетавчера в 10:18

Средняя цена на нефть Urals в январе—июле составила $40,34 за баррель

REGNUMвчера в 10:09

Средняя цена Urals в июле впервые с февраля превысила цену отсечения бюджета России

ПРАЙМвчера в 10:04

Средняя цена нефти Urals в январе-июле составила $40,34

ТАССвчера в 10:23
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Футбол

«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги

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Вести.Ru вчера в 16:57
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В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров

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Evo-rus.com вчера в 11:28
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"Эдмонтон" одержал победу над "Чикаго" со счетом 6:3 во втором матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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За сутки в Якутии выявлено 53 случая коронавируса

Из 53 случаев 39 приходится на Якутск. Четыре в Ленском, по три в Мегино-Кангаласском и Верхневилюйском.
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В США призвали Помпео надавить на участников строительства СП-2

«Полагаю, в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» вы сейчас имеете все законные полномочия предельно ясно дать понять всем, кто участвует в строительстве данного трубопровода, что последствия этого будут катастрофическими и делать этого не стоит», — приводит RT слова Круза во вторник, 4 августа.
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Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
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Происшествия

Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького

Московский Комсомолец 02 августа в 12:22
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Общество

Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак

В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие продукты опасны для собак, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:25
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Космос

Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю. Судно приводнилось в Мексиканском заливе у берегов Флориды.
vtomske.ru 02 августа в 23:30
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Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Наука

Переработку пластика с помощью радиации предложил студент из Воронежа

Блокнот Воронеж вчера в 15:09
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Футбол

Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении

Спорт-Экспресс вчера в 17:58
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Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъ вчера в 18:13
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Apple может выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

Предыдущие слухи указывали на то, что компания Apple выпустит четыре модели iPhone 12 этой осенью, то есть четыре модели, упомянутые выше.
МИТ вчера в 23:47
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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
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Музыка

Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»

Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс вчера в 05:25
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Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Наука

Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе

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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Политика

Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии

ПолитРоссия вчера в 11:13
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Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:48
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
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Политика

На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
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