Энергетика
ТАСССредняя цена нефти Urals в январе-июле составила $40,34
Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - июле 2020 года сложилась на уровне $40,34 за баррель, сообщается на сайте Минфина России. В январе - июле 2019 года средняя стоимость Urals составляла $65,27 за баррель.
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Средняя цена российской нефти Urals в январе-июле снизилась в 1,6 раза
Rambler News Serviceвчера в 09:55
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Переработку пластика с помощью радиации предложил студент из Воронежа
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Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
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Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
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Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
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По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
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Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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На Украине заявили о провале страны в переломный момент
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