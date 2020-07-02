Энергетика

СаминвесторСаминвесторСредняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%

В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.
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Цена нефти вскоре позволит России пополнять «подушку безопасности»

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Цена российской нефти в июне не позволила вернуться к пополнению резервов

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Средняя цена Urals в первом полугодии упала до $39,68 за баррель

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Средняя цена нефти Urals в июне выросла на 35% к маю

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Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до 39,68 доллара за баррель

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Средняя цена российской нефти Urals в январе-июне снизилась в 1,7 раза

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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Resident Evil Village завершит историю седьмой части

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Турция потребовала у Франции извинений за инцидент у берегов Ливии

17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции.
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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
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Футбол

Стали известны условия участия Кокорина в матче против «Зенита»

Ранее сообщалось, что вопрос об участии Кокорина в матче с "Зенитом" остается открытым.
Газета.Ru 08:58
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Названы любимые фильмы россиян о собаках

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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
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Происшествия

ФСБ изъяла у черных копателей 77 единиц оружия и более 100 кг тротила

ФСБ обнаружила два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 кг тротила, более 13,5 тыс. патронов, а также 365 основных частей и комплектующих оружия.
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Десятилетние наблюдения за Солнцем представлены в новом видео NASA

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В пределах Млечного Пути может существовать не более 35 разумных миров

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Пожар на Тверской локализован на площади 800 квадратных метров

Представитель МЧС сообщил о локализации пожара — общая его площадь составила около 800 квадратных метров.
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Происшествия

Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет

В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
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Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Армия и оружие

Авиация аравийской коалиции атаковала несколько провинций Йемена

Как сообщает телеканал Al Masirah, боевая авиация аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла массированные удары по нескольким провинциям Йемена.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Происшествия

На уральской свадьбе 28 человек заразились COVID-19

В Свердловской области 28 человек заразились коронавирусом после празднования свадьбы.
Российская газета 10:16
Происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
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Армия и оружие

Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем европейскую безопасность и контроль над вооружениями.
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Наука

Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов

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Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
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Политика

Лукашенко сдал документы для регистрации кандидатом в президенты

До Лукашенко документы на регистрацию кандидатами в президенты подали шесть человек: Светлана Тихановская, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико (он находится под арестом), бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-депутат Анна Канопацкая и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
BFM.ru 09:19
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Космос

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 30 июня в 16:30
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
Вести.Ru 08:11
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«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции

«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
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Общество

Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион

Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
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Шоу-бизнес

Моргенштерн стал долларовым миллионером в 2019 году

RuNews24.ru вчера в 13:12
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Политика

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
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