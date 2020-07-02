В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.

Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%

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Политика «Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции «По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе». 9