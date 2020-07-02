Энергетика
СаминвесторСредняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%
В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.
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Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Армия и оружие
Турция потребовала у Франции извинений за инцидент у берегов Ливии
17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции.
Lenta.ru 07:33
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
Футбол
Стали известны условия участия Кокорина в матче против «Зенита»
Ранее сообщалось, что вопрос об участии Кокорина в матче с "Зенитом" остается открытым.
Газета.Ru 08:58
Кино
Названы любимые фильмы россиян о собаках
Москва 24 09:51
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Происшествия
ФСБ изъяла у черных копателей 77 единиц оружия и более 100 кг тротила
ФСБ обнаружила два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 кг тротила, более 13,5 тыс. патронов, а также 365 основных частей и комплектующих оружия.
РБК 04:19
Космос
Десятилетние наблюдения за Солнцем представлены в новом видео NASA
FoxTime.ru вчера в 10:47
Происшествия
Пожар на Тверской локализован на площади 800 квадратных метров
Представитель МЧС сообщил о локализации пожара — общая его площадь составила около 800 квадратных метров.
Вести.Ru 09:52
Происшествия
Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет
В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
Уралинформбюро 09:57
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Армия и оружие
Авиация аравийской коалиции атаковала несколько провинций Йемена
Как сообщает телеканал Al Masirah, боевая авиация аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла массированные удары по нескольким провинциям Йемена.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Происшествия
На уральской свадьбе 28 человек заразились COVID-19
В Свердловской области 28 человек заразились коронавирусом после празднования свадьбы.
Российская газета 10:16
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Армия и оружие
Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем европейскую безопасность и контроль над вооружениями.
RT на русском 10:31
Наука
Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов
ToDay News Ufa вчера в 04:53
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Политика
Лукашенко сдал документы для регистрации кандидатом в президенты
До Лукашенко документы на регистрацию кандидатами в президенты подали шесть человек: Светлана Тихановская, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико (он находится под арестом), бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-депутат Анна Канопацкая и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
BFM.ru 09:19
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 30 июня в 16:30
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Шоу-бизнес
«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным
"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
Вести.Ru 08:11
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Шоу-бизнес
Моргенштерн стал долларовым миллионером в 2019 году
RuNews24.ru вчера в 13:12
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36