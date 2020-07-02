Энергетика
СаминвесторСредняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%
В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Средняя цена российской нефти Urals в январе-июне снизилась в 1,7 раза
Rambler News Serviceвчера в 04:50
Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до 39,68 доллара за баррель
Телеканал 360°вчера в 06:31
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Общество
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости вчера в 09:00
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый.
Московский Комсомолец 03:11
Политика
Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой
Посол напомнил, что во время Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, миллионы американцев были дислоцированы в Великобритании и затем с ее территории участвовали в развертывании Нормандской операции, а до того — в операции «Факел» по высадке в Северной Африке.
РБК 03:25
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Здоровье
Глава Минздрава заявил о смерти сорока врачей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса умерли 40 врачей, и назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты.
Интерфакс 03:22
Общество
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 6718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
РБК 03:39
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Политика
Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение
Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily 02:25
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
РИА Новости вчера в 14:05
Общество
«Почта России» собралась доставлять посылки тяжелыми дронами
Осенью 2020 года «Почта России» собирается возобновить испытание беспилотников, с помощью которых она хочет доставлять посылки в труднодоступные места.
Lenta.ru 03:21
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что видела перед выходом из комы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о необычном странном видении во время выхода из состояния искусственной комы.
Live24 00:52