Энергетика

СаминвесторСаминвесторСредняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%

В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.
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Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась на 39,5%, до $39,68

Финмаркет05:22

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до 39,68 доллара за баррель

Телеканал 360°06:31

Средняя цена российской нефти Urals упала за полгода почти на 40%

Росбалт06:05

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель

News.ru05:29

Цена российской нефти в июне не позволила вернуться к пополнению резервов

РБК07:01

Средняя цена Urals в первом полугодии упала до $39,68 за баррель

ТАСС05:07

Средняя цена российской нефти Urals в январе-июне снизилась в 1,7 раза

Rambler News Service04:50
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Наука

В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений

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Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет

"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

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АБН 07:39
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Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
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Путин назвал сроки принятия закона о звании «Город трудовой доблести»

Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
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Общество

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
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Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Как отмечается, впервые информация о том, что в Сирии были задействованы отечественные ОТРК, появилась в декабре 2017 годе.
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В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
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Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
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Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

По итогам прошлого года российский рэппер попал в топ Forbes долларовых миллионеров моложе 40 лет.
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Происшествия

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Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро фактически лишен доступа к хранящемуся в Великобритании золотому запасу страны на более чем миллиард долларов.
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Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в матче с ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча 25-го тура чемпионата страны между ЦСКА и "Спартаком", а также игру голкипера "красно-белых" Александра Максименко.
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Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана

Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
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Общество

Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
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Общество

Илон Маск выставил на продажу четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Известия вчера в 23:14
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Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции РФ

Как сообщает «Интерфакс», глава государства президент России Владимир Путин в ближайшем будущем найдет способ отблагодарить всех россиян за то, что они исполнили свой гражданский долг и поучаствовали в голосовании по поводу поправок к Конституции.
Live24 07:17
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Музеи Москвы вернутся к «доковидной» посещаемости через год

Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов.
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У клуба нет маскота, есть только символ в лице паровоза. Маскотом «Локомотива» должен стать павиан.
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Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест

Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что из-за всего, через что пришлось пройти её семье, она порой неспособна управлять эмоциями.
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В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США

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