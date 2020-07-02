Энергетика

СаминвесторСаминвесторСредняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась почти на 40%

В январе-июне 2020 года средняя цена нефти марки Urals составила $39,68 за баррель, что на 39,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($65,63). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ. Urals - основной экспортный сорт российской нефти.
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Цена российской нефти в июне не позволила вернуться к пополнению резервов

РБК07:01

Средняя цена нефти Urals в январе-июне снизилась на 39,5%, до $39,68

Финмаркет05:22

Средняя цена российской нефти Urals упала за полгода почти на 40%

Росбалт06:05

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель

News.ru05:29

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до 39,68 доллара за баррель

Телеканал 360°06:31

Средняя цена Urals в первом полугодии упала до $39,68 за баррель

ТАСС05:07

Средняя цена российской нефти Urals в январе-июне снизилась в 1,7 раза

Rambler News Service04:50
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов

В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке.
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На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
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За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек

По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
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Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В вольском лицее вскрыты системные нарушения прав детей В Вольске Саратовской области правоохранительные органы получили не менее 16 жалоб на грубые нарушения прав учащихся По данным следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года директор учебного заведения выдвинул в адрес 10 подчиненных требование о передаче ему взяток "за общее покровительство и попустительство по службе".
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