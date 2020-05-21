Министерство экономического развития России ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2020 году на уровне 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году, однако предполагается, что в 2023 году цена достигнет 45,6 доллара, говорится в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020-2023 годы, подготовленных ведомством.

Средняя цена российской нефти Urals составит 31 доллар в 2020 году

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