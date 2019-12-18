Экономика

News.ruNews.ruСредняя цена смартфонов выросла в РФ

Объём рынка смартфонов по количеству проданных в 2019 году устройств по сравнению с прошлым годом вырос в России почти на 1%. В денежном выражении рынок увеличился на 6,4%. Ретейлеры отмечают рост средней цены смартфона за год на 1 тыс. рублей.
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Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.
РБКвчера в 22:00

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Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс

РБКвчера в 22:00

Цены на смартфоны выросли в России

URA.Ruвчера в 23:22

Средняя цена смартфонов выросла в РФ

News.ruвчера в 22:53

Ретейлеры сообщили о росте средней цены смартфона

Реальное время00:10

В России выросла средняя цена на смартфоны

ФедералПресс01:08

Средняя цена смартфонов в России за год выросла на 1 тыс. рублей

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Экономика

Счетная палата: Политика ЦБ привела к снижению конкуренции на финрынке

Программа Центробанка по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной, в частности, она привела к снижению конкуренции, заявили в Счетной палате (СП).
Российская газета 02:23
Музыка

Лазарев резко ответил на сравнение с Биланом

Известия вчера в 09:53
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости вчера в 02:33
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку.
Известия 00:59
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Армия и оружие

Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Газета.Ru 01:57
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Футбол

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Metaratings вчера в 09:25
Политика

Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия

Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины

Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Известия 01:45
Экономика

Выдачу ипотеки могут ужесточить

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
BFM.ru 02:04
Общество

Операторы мобильной связи предупредили о повышении тарифов

Операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на услуги в связи с затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете, сообщило агентство Content Review.
News.ru 16 декабря в 13:30
Футбол

Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу

Российский телеведущий Иван Ургант прочитал хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
RT на русском 01:47
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Экономика

Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris

Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.
ТАСС 02:22
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Политика

В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.
РИА Новости вчера в 18:42
Авто

Глобальная Kia Optima получила полный привод

Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
SpeedMe вчера в 04:35
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество

Новогодняя елка Екатеринбурга стала второй по величине в России

Новогодняя елка на площади 1905 года стала второй по величине в России – в рейтинге туристического портала ТурСтат 50-метровая елка уступила лишь красноярской (55 метров).
АиФ Урал 00:18
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Политика

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
Ведомости вчера в 09:13
Биатлон

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Чемпионат вчера в 10:37
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Политика

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета вчера в 06:14
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости вчера в 18:52
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%

ToDay News Ufa вчера в 08:26
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