В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.

с чего всё началось

Объём рынка смартфонов по количеству проданных в 2019 году устройств по сравнению с прошлым годом вырос в России почти на 1%. В денежном выражении рынок увеличился на 6,4%. Ретейлеры отмечают рост средней цены смартфона за год на 1 тыс. рублей.

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