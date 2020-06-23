Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

В России средняя ставка по ипотеке в мае упала до исторического минимума в 7,4%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Средняя ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

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