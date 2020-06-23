Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

По данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась на 0,3 процентного пункта - до 8,32% годовых, что стало новым историческим минимум.
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с чего всё началось

ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

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