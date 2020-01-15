с чего всё началось

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам обновила исторический минимум. Этот показатель в десяти крупнейших российских банках впервые упал ниже 6%, сообщил ЦБ. По данным регулятора, средняя максимальная ставка составила 5,927%.

Политика В России будет сформировано новое правительство В России будет сформирован новый кабинет министров. В среду Владимир Путин предложил должность премьер-министра Михаилу Мишустину.

Политика Российское правительство ушло в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика В Киеве прокомментировали отставку правительства России Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Политика Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.

Экономика В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности Увеличение состава продовольственной корзины в РФ является базовым шагом к снижению уровня бедности, оно повлечет за собой повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Экономика ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».

Транспорт Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".