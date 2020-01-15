Финансы
КомпанияСредняя максимальная ставка по банковским вкладам достигла минимума
Средняя максимальная ставка по банковским вкладам обновила исторический минимум. Этот показатель в десяти крупнейших российских банках впервые упал ниже 6%, сообщил ЦБ. По данным регулятора, средняя максимальная ставка составила 5,927%.
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Политика
В России будет сформировано новое правительство
В России будет сформирован новый кабинет министров. В среду Владимир Путин предложил должность премьер-министра Михаилу Мишустину.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Политика
Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа
Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Общество
Путин предложил с 2020 года ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
В Киеве прокомментировали отставку правительства России
Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Политика
Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Наука
Ученые определили место появления современного герпеса
Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Экономика
В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности
Увеличение состава продовольственной корзины в РФ является базовым шагом к снижению уровня бедности, оно повлечет за собой повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
Гаджеты
Выпущено обновление графического API Vulkan 1.2
Представлена новая версия графического API Vulkan под номером 1.2.
Шоу-бизнес
«Я бы вдул»: актриса Катерина Шпица зло высмеяла хейтеров
Вероятно, Катерину Шпицу задели неприятные комментарии, и она опубликовала длинное и откровенное сообщение, посвятив его всем хейтерам.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
Экономика
ВТБ продлил ипотеку под 8,4% с первоначальным взносом более 50%
ВТБ продлевает до 1 марта ипотечную программу со ставкой 8,4% при покупке жилья с первоначальным взносом более 50%, сообщила пресс-служба второго по активам российского банка.
Общество
В Бейруте у посольства России идут столкновения протестующих и полиции
Столкновения демонстрантов и полиции идут у посольства России в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке.
Транспорт
Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день
Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".
Авто
Volvo рассказала о новинках для российского рынка
Компания Volvo в 2020 г. начнет продажи в России ряда новых автомобилей.
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
Компания GMC представила новый внедорожник Yukon, который получит сразу три версии.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.