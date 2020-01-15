Финансы

КомпанияКомпанияСредняя максимальная ставка по банковским вкладам достигла минимума

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам обновила исторический минимум. Этот показатель в десяти крупнейших российских банках впервые упал ниже 6%, сообщил ЦБ. По данным регулятора, средняя максимальная ставка составила 5,927%.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует
 из данных Центробанка.
РБК10:03

Подробнее о событии

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Forbes07:14

Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%

РБК10:03

Ставки по вкладам в крупнейших российских банках достигли исторического минимума

Дождь07:20

Проценты по депозитам опустились до исторического минимума

Коммерсантъ14:27

Максимальная ставка по вкладам обновила минимум

Rambler News Service04:43

ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам

Известия04:42

Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых

Ведомости05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:29, Ашберн
Политика

В России будет сформировано новое правительство

В России будет сформирован новый кабинет министров. В среду Владимир Путин предложил должность премьер-министра Михаилу Мишустину.
ТВ Центр 14:09
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 09:11
Политика

Медведев лишился кресла премьера из-за неисполнения майского указа

Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента.
Русская Планета 13:00
Общество

Путин предложил с 2020 года ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет

Тульские Известия 04:19
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Политика

В Киеве прокомментировали отставку правительства России

Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Rusvesna.su 14:12
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru вчера в 13:46
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
Политика

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 13:39
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета 04:02
Наука

Ученые определили место появления современного герпеса

Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Москва 24 13 января в 05:34
Экономика

В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности

Увеличение состава продовольственной корзины в РФ является базовым шагом к снижению уровня бедности, оно повлечет за собой повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
РИА Новости 03:28
Гаджеты

Выпущено обновление графического API Vulkan 1.2

Представлена новая версия графического API Vulkan под номером 1.2.
Игромания.ру 14:19
Шоу-бизнес

«Я бы вдул»: актриса Катерина Шпица зло высмеяла хейтеров

Вероятно, Катерину Шпицу задели неприятные комментарии, и она опубликовала длинное и откровенное сообщение, посвятив его всем хейтерам.
Телепрограмма 12:49
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
VSE42.RU вчера в 22:11
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Экономика

ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 12 января в 07:10
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
РИА Новости 15:05
Экономика

ВТБ продлил ипотеку под 8,4% с первоначальным взносом более 50%

ВТБ продлевает до 1 марта ипотечную программу со ставкой 8,4% при покупке жилья с первоначальным взносом более 50%, сообщила пресс-служба второго по активам российского банка.
РИА Новости вчера в 06:21
Общество

В Бейруте у посольства России идут столкновения протестующих и полиции

Столкновения демонстрантов и полиции идут у посольства России в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:23
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке.
Lenta.ru 14:34
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

РБК 06:59
Транспорт

Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день

Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".
ТАСС 15:08
Авто

Volvo рассказала о новинках для российского рынка

Компания Volvo в 2020 г. начнет продажи в России ряда новых автомобилей.
AutoNews 08:38
Футбол

Отсидевший Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году

Lenta.ru 14:43
Авто

Представлен новый внедорожник GMC Yukon

Компания GMC представила новый внедорожник Yukon, который получит сразу три версии.
Актуальные Новости 04:59
Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное