Финансы
DP.RUСредняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,36%
По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде октября составила 6,36%, сообщает пресс-служба регулятора.
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце октября снизилась в среднем до 6,36% годовых, сообщается на сайте Банка России.Коммерсантъ08:07
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