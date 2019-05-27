с чего всё началось

По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде октября составила 6,36%, сообщает пресс-служба регулятора.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,36%

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Наука Модифицировано природой Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.