Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСредняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ. В третьей декаде декабря она составляла 6,01%. Ниже этого значения ставка не опускалась.
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