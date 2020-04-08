Финансы
СаминвесторСредняя максимальная ставка по вкладам выросла до 5,38%
В III декаду марта 2020 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10-ти крупнейших по объёму частных вкладов банках составила 5,38% годовых, увеличившись по сравнению со II декадой марта на 0,24 процентного пункта. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центробанка РФ.
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Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в конце марта выросла впервые за 4 месяца
Интерфакс08 апреля в 08:25
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам повысилась с минимального в истории уровня
Банки.ру08 апреля в 08:52
Средняя максимальная ставка по вкладам Топ-10 банков повысилась до 5,38%
ИА БанкИнформСервисвчера в 00:52
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