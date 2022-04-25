Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады апреля упала до 15,03% с 16,58% в первой декаде апреля, следует из материалов Банка России.
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
«Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить на Украину, на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года», - говорится в комментарии американского военного ведомства к видео.
«Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Некоторые американские средства массовой информации начали "доносить более или менее объективную точку зрения" касательно событий на Украине, однако риторика большинства СМИ остается откровенно антироссийской.