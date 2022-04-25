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Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках РФ упала до 15,03%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады апреля упала до 15,03% с 16,58% в первой декаде апреля, следует из материалов Банка России.
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Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
ПРАЙМ
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов.
ПРАЙМ
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
ТАСС

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