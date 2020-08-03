Экономика
МонаВистаВ России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
В России среднестатистический работник получает на руки 35 тысяч рублей. Об свидетельствуют проведенные экспертами РИА Новости исследования. На первом месте по уровню зарплаты оказалась отрасль рыболовства: медианная зарплата составляет на июль 63,6 тысяч рублей.
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Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новости02 августа в 17:00
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Дни24 03:02
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Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о поединке против Джастина Гэтжи.
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
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Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
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Мостовой считает, что Кокорин не достоин своей зарплаты в «Спартаке»
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
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