Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.

с чего всё началось

В России среднестатистический работник получает на руки 35 тысяч рублей. Об свидетельствуют проведенные экспертами РИА Новости исследования. На первом месте по уровню зарплаты оказалась отрасль рыболовства: медианная зарплата составляет на июль 63,6 тысяч рублей.

В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей

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