Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.

с чего всё началось

В менее прибыльных сферах занятости зарплата достигает отметки в 25 тыс рублей. Авторы исследования полагают, что на фоне пандемии следует ожидать падения средних зарплат.

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Общество Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции. 114

Общество Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 548

Общество В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 162

Общество Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в октябре Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в октябре. При этом медиков, военных, учителей и пенсионеров - в обязательном порядке.

Здоровье Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 23

Общество Трамп усомнился в версии следствия о самоубийстве Эпштейна Президент США Дональд Трамп заявил что следствие всё еще не доказало, была ли смерть в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, самоубийством или убийством.

Армия и оружие Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.

Наука Ученые впервые выявили рак у динозавра До сих пор считалось, что это - след зажившего перелома. Однако данные нового исследования указали на то, что древнее чудище болело раком.

Политика ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы. 310

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 957

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции. 46

Футбол «Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла "Реал" проявит активность в летнее трансферное окно лишь при одном условии, сообщает ESPN.По информации источника, мадридский клуб будет покупать игроков, если продаст хавбека Гарета Бэйла.

Экономика В ЦБ выразили надежду на быстрое восстановление экономики Отмечается, что это связано с более продолжительным действием ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в России и в мире. 1

Происшествия Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. 186

Политика Первый премьер Украины присоединился к переговорам ТКГ по Донбассу О своем согласии присоединиться к ТКГ сообщил 87-летний Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, возглавляя правительство в период с 1990 по 1992 год.

Общество Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии. 321