Экономика
Муксун.fmСредняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
В менее прибыльных сферах занятости зарплата достигает отметки в 25 тыс рублей. Авторы исследования полагают, что на фоне пандемии следует ожидать падения средних зарплат.
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с чего всё началось
Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новости02 августа в 17:00
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Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч
Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
Газета.Ru 00:24
Общество
Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Рамблер 01:32
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета вчера в 14:02
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Деловое.ТВ 01 августа в 06:00
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Общество
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в октябре
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в октябре. При этом медиков, военных, учителей и пенсионеров - в обязательном порядке.
12 Канал Омск вчера в 23:02
Здоровье
Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков
Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 14:51
Происшествия
Четверо пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии
Четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии за минувшие сутки.
Сусанин 01:10
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
Трамп усомнился в версии следствия о самоубийстве Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил что следствие всё еще не доказало, была ли смерть в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, самоубийством или убийством.
Известия 01:42
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском вчера в 07:39
Армия и оружие
Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса
В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews вчера в 03:10
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:48
Кино
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»
РИА Новости вчера в 14:34
Наука
Ученые впервые выявили рак у динозавра
До сих пор считалось, что это - след зажившего перелома. Однако данные нового исследования указали на то, что древнее чудище болело раком.
Ридус вчера в 19:42
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости вчера в 15:48
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Футбол
«Реал» будет покупать новых игроков, если продаст Бэйла
"Реал" проявит активность в летнее трансферное окно лишь при одном условии, сообщает ESPN.По информации источника, мадридский клуб будет покупать игроков, если продаст хавбека Гарета Бэйла.
Soccer.ru 01:13
Экономика
В ЦБ выразили надежду на быстрое восстановление экономики
Отмечается, что это связано с более продолжительным действием ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в России и в мире.
Известия вчера в 13:09
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Происшествия
СК назвал причину смерти пропавшего в Подмосковье 10-летнего мальчика
Известия вчера в 14:33
Политика
Первый премьер Украины присоединился к переговорам ТКГ по Донбассу
О своем согласии присоединиться к ТКГ сообщил 87-летний Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, возглавляя правительство в период с 1990 по 1992 год.
Евразия Daily 00:56
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
Футбол
Тейлор рассудит «Интер» и «Хетафе» в Лиге Европы
Встречу «Интер» — «Хетафе» обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
Матч ТВ вчера в 11:06
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Происшествия
Подследственный глава «Титановой долины» ушёл в отставку
Екатеринбург, 4 августа 2020, 08:34 — REGNUM Находящийся под следствием гендиректор корпорации «Титановая долина» Артемий Кызласов ушёл в отставку.
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