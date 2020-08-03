Экономика

Муксун.fmМуксун.fmСредняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

В менее прибыльных сферах занятости зарплата достигает отметки в 25 тыс рублей. Авторы исследования полагают, что на фоне пандемии следует ожидать падения средних зарплат.
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с чего всё началось

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

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Названа зарплата среднестатистического работника в России

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Коммерсантъ02 августа в 19:29

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

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Назван размер медианной зарплаты в России - 35 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 03:27
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Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
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Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
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Общество

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Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в октябре. При этом медиков, военных, учителей и пенсионеров - в обязательном порядке.
12 Канал Омск вчера в 23:02
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Четверо пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

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Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Президент США Дональд Трамп заявил что следствие всё еще не доказало, была ли смерть в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, самоубийством или убийством.
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Первый премьер Украины присоединился к переговорам ТКГ по Донбассу

О своем согласии присоединиться к ТКГ сообщил 87-летний Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, возглавляя правительство в период с 1990 по 1992 год.
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