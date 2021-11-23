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Средняя номинальная зарплата в Амурской области достигла размера 56,6 тысячи рублей

По данным, опубликованным на официальном сайте территориального органа статистики Амурской области, в регионе среднемесячная номинальная начисленная зарплата (без выплат социального характера) за период с января по сентябрь составила 56 658,1 рубля.
Амур.инфо
Наибольшая среднемесячная заработная плата работников в сентябре сложилась в организациях по добыче полезных ископаемых – 56 097 рублей.
Взгляд-инфо
При вычислении в расчет брали выплаты работникам предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства.
Amur.life
Согласно исследованию, в 2021 году на долю работающих с заработной платой ниже 15 тыс. рублей приходится 14,6%. Диапазон самых распространенных зарплат составил от 19 до 40 тыс. рублей.
Деловая газета. Юг

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