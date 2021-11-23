По данным, опубликованным на официальном сайте территориального органа статистики Амурской области, в регионе среднемесячная номинальная начисленная зарплата (без выплат социального характера) за период с января по сентябрь составила 56 658,1 рубля.
Обыски в краснодарских офисах "Газпрома" связаны с уголовным делом о коррупции, одним из фигурантов которого является гендиректор компании "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев, он задержан, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского в эфире Четвертого канала и назвал его заявления о "российской угрозе" лукавством.