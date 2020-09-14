Отменой визита Лаврова Россия послала верный и жесткий сигнал Германии

Москва, 15 сентября 2020, 10:51 — REGNUM Берлин целенаправленно и оголтело рвёт ткань германско-российских связей, и уговорами не поможешь, а вот жёсткие жесты — это именно то, что нужно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 сентября, комментируя сообщения об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Германию.