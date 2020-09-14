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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:49
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известиявчера в 10:10
Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Рувчера в 10:35
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального
Вечерний курьервчера в 08:10
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБКвчера в 12:17
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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«Лапочкин нарушил хартию ФИФА». Бывший инспектор ФИФА оценил судейство матча «Динамо» — «Рубин»

Экс-инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). В частности, он не согласился с удалением нападающего хозяев Николая Комличенко.
Спорт-Экспрессвчера в 12:08

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Тони Фергюсон потребовал от UFC организовать бой с Дастином Порье

Американский боец ММА, бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон обратился к главе промоушена Дане Уайту с требованием организовать ему поединок с Дастином Порье.
Газета.Ruвчера в 13:42
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