Призывника в Бурятии оштрафовали за неявку по повестке

В отношении призывника возбудили дело об административном правонарушении по ст. 21.5 КоАП РФ "Неявка гражданина, состоящего на воинском учете, по вызову военного комиссариата в установленные время и место без уважительной причины".