Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
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Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.В источнике
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