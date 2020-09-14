Медосмотры и диспансеризацию возобновили в Амурской области

В амурских медицинских учреждениях возобновили медосмотры и диспансеризацию для: пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в приемной или патронатной семье; несовершеннолетних; определенных групп взрослого населения.