Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
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«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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