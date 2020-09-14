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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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Российская газета

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РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

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В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
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Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

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