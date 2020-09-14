Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСредняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.
Читать в источнике
Комментировать2K

Подробнее о событии

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известиявчера в 10:10

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Рувчера в 10:35

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7409 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru вчера в 18:18
181
Недвижимость

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Цены на новостройки в среднем по России в июле – августе выросли на 6,2% благодаря действию правительственной программы льготной ипотеки, говорится в отчете Сбербанка.
Ведомости вчера в 08:10
155
Здоровье

Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А. Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.
Известия 00:36
Политика

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления, заявил газете The New York Times источник в органах безопасности ФРГ.
Известия вчера в 19:42
2,2K
Общество

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:20
268
Общество

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия вчера в 23:00
347
Хоккей

Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Решающий гол в овертайме вогнал российский форвард Денис Гурьянов.
Известия 00:49
Политика

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Известия 00:22
16
Политика

В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное время вчера в 16:43
18
Политика

Трамп пригрозил Ирану ответом в случае нападения

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану, что в том случае, если Тегеран совершит нападение на представителей США, Вашингтон ответит «в тысячу раз масштабнее».
RT на русском вчера в 23:40
11
Здоровье

Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru вчера в 21:45
12
Здоровье

Ещё одна больница в Бийске закроется из-за коронавируса

Речь идет о больнице № 2, где специалисты обнаружили носителей коронавирусной инфекции.
Evo-rus.com вчера в 23:51
2
Шоу-бизнес

Актриса Яковлева сделала пластическую операцию у хирурга Гурченко

Хирург сделал круговую подтяжку лица. Врач, который оперировал актрису, раньше работал с Людмилой Гурченко.
Экономика сегодня вчера в 12:48
26
Происшествия

В ДТП в Удмуртии погибли шесть человек

РИА Новости вчера в 18:27
15
Политика

Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Владимир Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), действовавший в рамках МЧС.
РБК вчера в 12:16
142
Происшествия

Российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле Турции

В одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей.
Lenta.ru вчера в 05:49
1K
Политика

Путин назначил новых судей в Татарстане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов субъектов РФ, в том числе в Татарстане.
БИЗНЕС Online 00:00
1
Происшествия

В Киевской области произошел взрыв на газопроводе

РБК вчера в 20:55
19
Происшествия

В Саратове водитель «Волги» протаранил машину скорой помощи

КП - Саратов 01:14
Политика

Андрея Назарова предлагают на должность премьер-министра Башкирии

Кандидатуру первого заместителя премьер-министра Башкирии Андрея Назарова хотят предложить депутатам Курултая в качестве главы регионального правительства.
News102.ru 01:21
10
Шоу-бизнес

Хореограф Папунаишвили расстался с женой

Евгений Папунаишвили разошелся со своей супругой Салимой Бижабер. Они познакомились в салоне красоты. Его привлекла итальянская стилистка.
CT news вчера в 05:48
49
Шоу-бизнес

Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
РИА Новости вчера в 05:28
105
Общество

Ради двух улочек в Рыбинске российские бренды изменили своим принципам

Обновлённый центр города оценил даже известный российский дизайнер Артемий Лебедев — вот уж от кого сложно ждать похвалы.
Новости Ярославля 76.ru вчера в 00:49
Происшествия

Куат Хамитов задержан. Боец призывал людей к насилию

Sports.ru вчера в 11:19
1
Армия и оружие

Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России

Lenta.ru 01:15
155
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077 прошел игру на 100% и выбил платину

CyberSport.ru вчера в 07:50
1
Футбол

«Валенсия» победила «Леванте» в дерби, Черышев отметился голевым пасом

РИА Новости 13 сентября в 17:23
1
Наука

Российские ученые нашли следы внеземной жизни

Следы жизни ученые ищут не на поверхности метеоритов, куда она могла быть занесена после падения на Землю, а раскалывают космические тела и смотрят внутренние сколы.
РИА Новости вчера в 20:06
7
Общество

Свердловский губернатор снова смягчил режим повышенной готовности

Екатеринбург, 15 сентября 2020, 06:51 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев снова смягчил режим повышенной готовности, который действует в регионе с марта.
REGNUM вчера в 23:51
55
Политика

Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени.
Lenta.ru вчера в 21:41
478
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное