Разработчик Cyberpunk 2077 прошел игру на 100% и выбил платину

Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а позже — на PlayStation 5 и Xbox Series X. Ранее разработчики совместно с компанией NVIDIA представили трейлер с демонстрацией технологии трассировки лучей.