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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%»,— говорится в сообщении министерства. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.В источнике
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Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01
Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Рувчера в 10:35
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известиявчера в 10:10

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live24вчера в 04:41
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Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются.
Москва 24вчера в 10:28
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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
4

Россия снимет резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Ридусвчера в 14:46
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«Лапочкин нарушил хартию ФИФА». Бывший инспектор ФИФА оценил судейство матча «Динамо» — «Рубин»

Экс-инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). В частности, он не согласился с удалением нападающего хозяев Николая Комличенко.
Спорт-Экспрессвчера в 12:08

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известия13 сентября в 11:14
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