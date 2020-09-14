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РИА Новости
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.В источнике
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REGNUM

Тема печальных выводов: размер пенсий в России

REGNUM05:18
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ruвчера в 10:31
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русскомвчера в 11:01
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 14:07
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАССвчера в 10:25
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известиявчера в 10:10

Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Пятый канал04:22
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Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

У кого банк "Россия" скупает долги Банк "Россия", которому Utair по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд руб. (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил десяти остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК.
РБК04:00
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